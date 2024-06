Un reprezentant al țarii noastre a fost ales, in aceasta saptamana, intr-o funcție extrem de importanta ce vizeaza drepturile copiilor din cadrul Consiliului Europei. Președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, secretarul de stat Rareș-Petru Achiriloaie, a fost ales, miercuri, la Strasbourg, ca membru in Biroul de coordonare al Comitetului Director pentru Drepturile […] The post Cine este romanul ales in Comitetului Director pentru Drepturile Copilului din Consiliul Europei appeared first on Puterea.ro .