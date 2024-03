Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis, marți, prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani. Meteorologii spun ca luna martie va fi mai calda decat in mod obișnuit. Saptamana 26 februarie – 4 martie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg…

- Anul 2024 a fost declarat prin decret prezidențial „Anul Avram Iancu”, la aniversarea a 200 de ani de la nașterea revoluționarului pașoptist transilvanean, iar Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva pregatește o serie de evenimente deosebite, menite sa contureze personalitatea „Craișorului munților”.…

- Meteorologii anunta, miercuri, precipitatii moderate cantitativ si intensificari ale vantului, pana vineri dimineata, in vestul si nord-vestul tarii. Se vor cumula pana la 40 de litri pe metru patrat. De vineri, aria precipitațiilor se extinde, iar acestea se vor transforma treptat in lapovita si…

Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs, sambata, in județul Timiș, informeaza ProTV. Seismul a fost inregistrat la ora 11:08, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare...

1.63% a fost media nationala cand vine vorba de procentul spagii din spitale in luna decembrie 2023. Aradul se regaseste pentru a doua luna consecutiv...

- Un tren de marfa al unei companii private s a stricat sambata seara la intrare in Baru Mare si a blocat o artera feroviara din vestul Romaniei, anunta CFR, citata de stiripesurse.ro.Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunta ca "traficul feroviar de calatori este intrerupt la aceasta ora pe relatia…

- Accident in vestul țarii, produs de un tanar in varsta de 19 ani. Doua persoane și-au pierdut viața. In aceasta dupa-amiaza, la ora 15.05, in cartierul Valea Cenchii din municipiul Caransebeș s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane.

- Doua fete in varsta de 15 ani au murit in aceasta dupa-amiaza dupa ce au recurs la un gest extrem in zona „La ruine”, din Lupeni. Se pare ca cele doua fete s-au aruncat de la inaltime dupa ce una dintre ele si-a si anuntat mama ca vrea sa se sinucida. Azi, in jurul orei […] Articolul Sfarsit tragic…