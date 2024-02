Stiri pe aceeasi tema

- E alerta de botulism in vestul Romaniei dupa ce opt copii din Timiș au ajuns la spital cu simptome specifice. Aceasta toxina este mortala. Opt copii din Timis sunt internati in spital cu suspiciunea de botulism. Medicii spun ca toti aveau simptome specifice, iar in acest moment, doi dintre ei sunt…

- Sfarsit tragic in aceasta dimineata pentru un barbat in varsta de 47 de ani, din municipiul Lupeni, judetul Hunedoara. Acesta a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul 8 al blocului in care locuia. Incidentul a avut loc la ora 9.08. Conform IPJ Hunedoara barbatul locuia singur. In cauza, polițiștii au…

- Se inregistreaza trafic intens pe Autostrada A1, in direcția Nadlac spre Deva, la nodul rutier din Margina, județul Timiș. O coloana de mașini s-a format pe 7 kilometri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intens pe Autostrada A1 pe sensul Nadlac…

- Accident in vestul țarii, produs de un tanar in varsta de 19 ani. Doua persoane și-au pierdut viața. In aceasta dupa-amiaza, la ora 15.05, in cartierul Valea Cenchii din municipiul Caransebeș s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane.

- Doua adolescente s-au sinucis sarind de la 20 de metri: una și-a sunat mama inainte. Doua fete de 15 ani au murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce ar fi cazut de la o inalțime de aproximativ 20 de metri. Una dintre ele și-a sunat inainte mama sa o anunțe ca vrea sa recurga la un gest sinucigaș, noteaza…

- O femeie din vestul țarii a incendiat cinci case. Aceasta era casatorita cu un pompier. Femeia de 37 de ani a fost arestata pentru 30 de zile, dupa ce din iulie și pana in noiembrie a incendiat 5 case Expertiza psihiatrica ceruta de procurori a constatat ca femeia avea „discernamant diminuat”, conform…

- Pompierii din Lupeni au intervenit de urgenta la un bloc de pe Aleea Castanilor din localitate, afectat de un incendiu la nivelul unui apartament de la etajul 3. Proprietarul s-a autoevacuat la timp, in schimb, doua cateluse de talie mica au fost gasite de salvatori in interiorul locuintei. S-a intervenit…

- Lumea medicala din vestul țarii este in doliu, dupa ce medicul Cristian-Eugen Popescu Blanc s-a atins din viața la 48 de ani. El lucra in Spitalul Municipal din Arad, dar colabora și cu mai multe clinici private.Medicul Cristian-Eugen Popescu Blanc era renumit pentru seriozitatea lui și niciodata nu…