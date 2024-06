Acte și documente necesare pentru înscrierea la Bacalaureat 2024 Acte și documente necesare pentru inscrierea la Bacalaureat 2024. Absolvenții de liceu se pot inscrie deja la Bacalaureat 2024 incepand de luni, 3 iunie. Aceștia au la dispoziție 5 zile, mai exact pana pe 7 iunie sa depuna toate documente pentru prima sesiune de Bacalaureat din acest an. Ce acte și documente sunt necesare pentru inscrierea la Bacalaureat 2024. Iata lista completa care trebuie depusa: certificatul de naștere (documentul original și o copie); cartea de identitate (documentul original și o copie); cerere de inscriere (fișa-tip informatizata) completata, avizata și ștampilata de unitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile pentru BAC 2024, prima sesiune, incep de luni, 3 iunie. Din 13 iunie, incep probele de competențe. Intre 3 – 7 iunie 2024 au loc inscrierile la prima sesiune a examenului de Bacalaureat din 2024. Absolvenții de liceu au timp pana vineri, 7 iunie, sa se inscrie pentru a putea da examenul…

- Incepe Evaluarea Naționala pentru elevii din clasele a IV-a. In Cluj, peste 5.700 de elevi vor participa la examenele naționale desfașurate in aceasta saptamana. In perioada 21-23 mai 2024, la nivelul județului Cluj, 5.722 elevi din clasele a IV-a (4.135 elevi din mediul urban și 1.587 elevi din mediul…

- "Examenul de bacalaureat certifica niste competente ale absolventului. Aceste competente, pentru a putea fi recunoscute si in tara, dar si de catre partenerii nostri europeni, trebuie sa fie garantate. De aceea subiectele nu variaza, dar variaza mijloacele de sprijin pentru ca acei copii care au cerinte…

- Elevii de clasa a XII-a vor afla vineri, 15 martie, rezultatele de la simularea examenului de Bacalaureat 2024. Lucrarile au fost corectate digitalizat, iar notele vor fi transmise elevilor la clase de catre profesorii lor.Notele de la simulare BAC 2024 nu se trec in catalogSimularea examenului de BAC…

- Elevii de clasa a XII-a vor afla vineri, 15 martie, rezultatele de la simularea examenului de Bacalaureat 2024. Lucrarile au fost corectate digitalizat, iar notele vor fi transmise elevilor la clase de catre profesorii lor.Notele de la simulare BAC 2024 nu se trec in catalogSimularea examenului de BAC…

- Ultima proba scrisa din cadrul simularii examenului national de bacalaureat 2024 proba E b Limba si literatura materna s a desfasurat astazi, 7 martie. Ultima proba scrisa din cadrul simularii examenului national de bacalaureat 2024 proba E b Limba si literatura materna s a desfasurat astazi, 7 martie,…

- Luni a fost programata proba scrisa de Limba si literatura romana.Miercuri urmeaza sa aiba loc proba scrisa la alegere a profilului sau specializarii.Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine pe data de 7 martie proba scrisa de Limba si literatura materna.Rezultatele vor fi comunicate pe…

- Elevii din ultimul an de liceu susțin luni, 4 martie, prima proba din cadrul simularii examenului de Bacalaureat 2024, cea de Limba și literatura romana, potrivit calendarului simularii. Candidații intra in sali pana la 8.30 pe baza unui act de identitate. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise…