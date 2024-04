Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Mureș, Gheorghe Ștef, va participa luni, 29 aprilie, de la ora 12.30, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!". Emisiunea va fi realizata de catre Alex Toth, redactor șef al cotidianului Zi de Zi, va fi transmisa in direct…

- Joi, 11 aprilie, in intervalul orar 10.00–19.00, la Centrul „Iazul Morilor” va avea loc Bursa locurilor de munca din domeniul HoReCa organizata de Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional„Alexandru Marghiloman”. La acest targ al locurilor de munca și-au anunțat participarea zece…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 508 posturi la Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Campeni și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Locuri de munca in Alba: Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 2 aprilie. Sunt vacante…

- Reprezentanții Serviciului pentru Imigrari din județul Arad estimeaza ca aproximativ unul din cinci muncitori straini aduși de companiile locale din țari non-UE nu reușește sa iși indeplineasca perioada de vechime la locul de munca, fiindca parasesc țara ilegal intr-un timp scurt. Conform declarațiilor…

- 29 % – rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM MURES in luna IANUARIE 2024 La sfarșitul lunii Ianuarie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca MUREȘ erau inregistrați 6834 șomeri (din care 3120 femei), rata șomajului fiind de 3,29 %. Comparativ cu luna precedenta, cand…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Dambovița a anunțat ca sunt disponibile 230 de locuri de munca in tot județul, in aceasta saptamana. Cele mai multe dintre acestea, 197, sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii: -bucatar, ambalator manual, agent curațenie, brutar,…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 361 de posturi la Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Locuri de munca in Alba: Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 1 februarie. Sunt…

- Compania Eco Graden Construct din Cluj-Napoca recruteaza in prezent 150 de oameni pentru joburi de ingrijitori spatii verzi, potrivit informatiilor de pe site-ul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Cluj.