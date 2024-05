Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au creat prima harta de inalta rezolutie a unei explozii galactice de dimensiuni gigantice, care dezvaluie modul in care spatiul dintre galaxii este poluat cu substante chimice, informeaza DPA, preluata de Agerpres.

- Oamenii de stiinta au descoperit craniul fosilizat al unui delfin urias de rau, apartinand unei specii despre care se crede ca a fugit din ocean si s-a refugiat in raurile amazoniene din Peru in urma cu 16 milioane de ani. Specia disparuta ar fi masurat pana la 3,5 metri lungime, ceea ce il face cel…

- O echipa de cercetatori marini, cu misiunea de a inregistra viața ascunsa din oceanele lumii, a raportat descoperirea a aproximativ 100 de specii noi, printre care și o creatura enigmatica, in forma stea.

- Oamenii de stiinta chinezi, impreuna cu omologii lor internationali, au dezvoltat un nou tip de „frunza artificiala”, o pelicula fotoactiva cu metal lichid. Aceasta valorifica energia solara pentru a produce hidrogen prin descompunerea directa a apei, deschizand calea pentru o productie la scara larga…

- Oamenii de știința s-au intors in timp pentru a reconstrui viața trecuta a „Ghețarului Apocalipsei” din Antarctica — poreclit astfel deoarece prabușirea sa ar putea provoca o creștere catastrofala a nivelului marii. Ei au descoperit ca ghețarul a inceput sa se topeasca rapid incepind cu anii '40, conform…

- Oamenii de știința spanioli au ajuns la concluzia ca fierarii și bijutierii antici ar fi putut folosi metale de origine extraterestra pentru a crea bijuterii. Oamenii de știința au gasit printre comorile de la Villena (o ascunzatoare de 66 de obiecte, in mare parte din aur) articole care nu erau fabricate…

- Atunci cand o stea cu o masa de 20 de ori mai mare decat cea a Soarelui nostru a explodat intr-o galaxie din apropiere, explozia a fost atat de violenta, incat a fost vizibila cu ochiul liber din emisfera sudica a Pamantului timp de cateva saptamani in 1987. Oamenii de stiinta au identificat in sfarsit…

- Anacondele verzi sint cei mai grei și unii dintre cei mai lungi șerpi din lume. Ele traiesc in principal in riuri și zonele umede din America de Sud. Un nou studiu a schimbat percepția oamenilor de știința despre aceste reptile, deoarece se pare ca anacondele verzi se impart in doua specii diferite…