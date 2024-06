Stiri pe aceeasi tema

- "In continuarea aplicarii calendarului notificat Guvernului la data de 29 aprilie 2024 pentru acțiunile de protest, premergatoare grevei generale din primariile comunelor, greva generala fiind programata incepand cu ziua de 3 iunie 2024, in perioada 20 - 23 mai 2024, intre orele 11-13, vor fi pichetate…

- Otelul Galati si Corvinul Hunedoara (Liga 2) se intalnesc astazi, de la ora 20.30, pe stadionul „Municipal“, in finala Cupei Romaniei . Confruntarea din Ardeal va fi arbitrata de Marcel Birsan (Bucuresti). Asistenti vor fi Urzica Vladimir (Piatra Neamt) si Bucsi Imre-Laszlo (Sfantu Gheorghe), iar „rezerva“…

- Mitingul planificat cu fast la Timișoara de catre Alianța Dreapta Unita, cu ocazia Zilei Europei, s-a transformat intr-un fiasco electoral. Intr-o tentativa de a marca inceputul campaniei electorale cu un eveniment de amploare, liderii Alianței Dreapta Unita au fost nevoiți sa se confrunte cu o dezamagire…

- Uber anunța lansarea serviciului Uber Green in Brașov, odata cu marcarea a șase ani de la introducerea sa pe piața din Romania. Dupa ce a debutat la Cluj-Napoca in noiembrie anul trecut, Uber iși extinde acum serviciul Green in Brașov, adaugand in flota vehicule ecologice, inclusiv modele ca Toyota…

- Parcul Central din Cluj-Napoca va prinde din nou viața, la cel mai mare concurs de jazz din Europa de Est ca premii și numar de participanți: Jazz in the Park Competition ! 13 tinere trupe din 10 țari sunt finalistele celei de-a VII-a ediții a concursului internațional care va avea loc in 5-7 iulie…

- Organizatia Timis a Aliantei Dreapta Unita (ADU) a stabilit candidatii care vor intra in cursa alegerilor din 9 iunie pentru fotoliul de primar al municipiului Timisoara, in persoana actualului edil, Dominic Fritz (USR) si a actualului lider al administratiei judetene, Alin Nica

- In aceasta dupa-amiaza, liderii naționali ai PSD și PNL s-au intalnit pentru a pune la punct ultimele detalii in ceea ce privește alegerile locale. Dupa „lupte seculare”, reprezentanții celor doua partide au reușit sa se ințeleaga in privința candidatului pentru București, dar s-a stabilit și faptul…

- Dosarul Electronic National va intra de saptamana viitoare in testare la trei curti de apel din tara, cele din Alba Iulia, Bucuresti si Timisoara, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat George Catalin Serban din Ministerul Justitiei (MJ). „O sa enumar cateva dintre proiectele…