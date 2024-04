Ce sunt ursuleții de apă? Cum ne vor încetini îmbătrânirea? Oamenii de știința care studiaza creaturile misterioase numite tardigrade ar putea fi pe cale sa descopere un nou instrument in lupta impotriva imbatranirii umane. Uneori numiți ursuleți de apa, aceste animale aproape microscopice, cu opt picioare, pot supraviețui in condiții care ar ucide majoritatea celorlalte forme de viața. Asta pentru ca au proteine care formeaza geluri in interiorul celulelor și incetinesc procesele de viața și deteriorare celulara – iar acest gel ar putea fi un elixir anti-imbatranire. O echipa internaționala de cercetatori a introdus proteinele de tardigrad in celule umane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

