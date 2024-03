Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au finalizat catalogarea microorganismelor care traiesc in cel mai mare habitat al planetei, oceanele. Studiul, condus de italianca Elisa Laiolo de la Universitatea de Stiinta si Tehnologie King Abdullah din Arabia Saudita, se numeste Kmap si a fost publicat in jurnalul stiintific…

- Oamenii de știința au descoperit ca un tsunami stravechi, care a lovit acum mai bine de 8200 de ani in largul coastelor Marii Britanii, ar fi putut cauza distrugerea pe scara larga a populațiilor din epoca de piatra. Cercetatorii de la Universitatea din York și de la Universitatea din Leeds au efectuat…

Cercetatorii chinezi au creat o tulpina mutanta de coronavirus care ataca creierul. „Aceasta nebunie trebuie oprita", avertizeaza oamenii de știința occidentali

- Oamenii de stiinta chinezi au dezvoltat o noua strategie pentru tratarea unei forme extrem de agresive de cancer de san prin aducerea tumorilor rezistente la tratament la o stare mai usor de tratat, transmite joi agentia Xinhua.Studiul, publicat joi in jurnalul Science Translational Medicine, a prezentat…

- Cercetatorii de la Universitatea din Pittsburgh au dezvoltat un nou model asemanator unui embrion, derivat din celule adulte, care reproduce caracteristici cheie ale dezvoltarii umane timpurii, inclusiv generarea de celule sanguine. Descris recent in revista Nature, noul model heX-Embrioid…

- Cercetatorii chinezi au dezvoltat o strategie de rotatie pe peretele vasului de sange pentru milirobotii magnetici si fara fir sa se deplaseze in amonte in interiorul acestuia, potrivit unui studiu publicat in revista IEEE Xplore, informeaza agentia de presa Xinhua, conform Agerpres.