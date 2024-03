Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea din California, San Francisco, au elaborat o metoda inovatoare de screening pentru detectarea mai precisa a substanțelor chimice din organismul uman. Intr-un studiu recent, aceasta tehnica a identificat peste 100 de substanțe chimice, inclusiv 50 care nu fusesera niciodata…

- Oamenii de știința francezi au descoperit care dintre alimente afecteaza aspectul fzic al omului. Studiul a fost realizat de un grup de oameni de știința francezi de la Universitatea din Montpellier. Unele produse pot reduce atractivitatea, la aceasta concluzie neașteptata a ajuns cercetatorii francezi…

- Visul de a conversa cu cei care dorm a devenit realitate. Oamenii de știința au reușit sa stabileasca o comunicare bidirecționala cu persoanele aflate in diferite stadii ale somnului.Cercetatorii au identificat semnale cerebrale specifice asociate cu momentele in care o persoana este receptiva la…

- Oamenii de stiinta au finalizat catalogarea microorganismelor care traiesc in cel mai mare habitat al planetei, oceanele. Studiul, condus de italianca Elisa Laiolo de la Universitatea de Stiinta si Tehnologie King Abdullah din Arabia Saudita, se numeste Kmap si a fost publicat in jurnalul stiintific…

- Tastarea pe ecranul unui smartphone in timpul deplasarii pe jos afecteaza mersul oamenilor: viteza de mers scade, iar largimea pașilor crește. Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetatorii de la Universitatea de Științe Aplicate Campus Viena din Austria. Potrivit oamenilor de știința, astfel,…

- Acești viermi, care puteau atinge 30 de centimetri lungime, dominau oceanele in urma cu mai bine de 500 de milioane de ani, informeaza Rador Radio Romania.Oamenii de știința au descoperit fosilele unui pradator marin necunoscut - disparut - in Groenlanda. In depozitele sedimentare din nordul Groenlandei…

- Dificultatile in pregatirea cinei de Revelion, incapacitatea de a juca jocuri de societate si de orientare in casele prietenilor si rudelor sunt semne de dementa care se pot manifesta in timpul sarbatorilor de Anul Nou, avertizeaza neurologi britanici. Specialisti de la Spitalul Addenbrooke din Cambridge…

- Cercetarile științifice ale rocilor din Groenlanda cu o vechime de 3,7 miliarde de ani dezvaluie secretele istoriei antice a Pamintului. Oamenii de știința de la Universitatea din Cambridge au descoperit ramașițe ale primelor oceane de magma de pe Pamint, fapt ce ofera posibilitatea de a afla noi date…