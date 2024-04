Mesajul Deei Maxer, după ce a șters toate pozele cu Robert Drilea, iubitul ei. Seara a petrecut în club, cu prietenele ei Deea Maxer a șters de pe Facebook și Instagram toate pozele cu Robert Drilea, iubitul ei. Fanii au inceput deja sa speculeze ca cei doi s-au desparțit, insa vedeta nu a facut declarații oficiale, a postat insa un mesaj cu subințeles. Pe 5 aprilie, Deea Maxer și Robert Drilea au sarbatorit un an de relație. Atunci pozau intr-un cuplu fericit, au și marcat ziua speciala, au sarbatorit cu un tort alb decorat cu o lumanare cu cifra 1, simbolizand implinirea unui an de iubire și fericire impreuna. Acum, la doar cateva saptamani distanța, Deea Maxer a șters de pe Facebook și Instagram toate pozele cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

