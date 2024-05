Au apărut cireșele autohtone la Târgu Jiu cu 30 de lei kilogramul Au aparut cireșele autohtone pe piețele din Targu Jiu. Prețul este in momentul de fața de 30 de lei. Este pentru prima data in ultimii 15 ani, cand fructele se coc chiar la inceputul lunii mai, așa cum se intampla in trecut. Producția din acest an se anunța una foarte buna, fața de ultimii ani, cand temperaturile scazute și ploile au afectat cireșii. Daca nu vor mai fi variații de temperatura sau precipitații in exces atunci producatorii de cireșe din partea de nord a județului Gorj vor avea ce sa culeaga și sa vanda pe piețele din Targu Jiu și nu numai. In momentul de fața, prețul cireșelor din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

