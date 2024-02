Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproape trei ani de cand Monica, o tanara in varsta de 26 de ani din Iași, a fost gasita fara suflare in fața blocului in care locuia impreuna cu iubitul ei. Chiar daca, la momentul respectiv, s-a spus ca ar fi vorba de un accident, asta pentru ar fi cazut de la etajul 6, lucrurile ar fi stat…

- O femeie de 70 de ani a scapat cu viața, marti seara, dupa ce s-a aruncat de la etajul al patrulea al unui bloc din Ramnicu Valcea. Ea a cazut pe acoperisul scarii de la intrare. „La data de 23 ianuarie a.c., politistii municipiului Ramnicu Valcea au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul…

- Incident șocant in Galați! Un copil, in varsta de 5 ani, a cazut de la etajul trei al blocului unde locuiește. Totul s-a intamplat intr-o clipa de neatenție a mamei minorului. Care este starea baiețelului in prezent.

- Incident șocant, joi dimineața, la Alba Iulia. Un elev in varsta de 14 ani a cazut de la etajul 4 al Licului Militar din municipiu. La ora transmiterii acestei știri, adolescentul este resuscitat la fața locului.Pentru moment, nu se cunosc informații legate de cauzele producerii acestui accident.…

- Un minor in varsta de 14 ani, elev al Liceului Militar din municipiul Alba Iulia, a cazut de la etajul 4 al unitații de invațamant. In prezent, minorul este resuscitat la fața locului.Știre in curs de actualizare.

- Un tanar, in varsta de 21 de ani, din Botoșani, a murit dupa ce a cazut de pe balconul unui apartament din via Parma, in centrul orașului Alessandria. Romanii stabiliți in Italia s-au mobilizat și aduna bani ca sa-l duca pe acasa pe Toni, pentru a fi inmo

- Tragedie inexplicabila la Iași. Un baiat de 13 ani, originar din Republica Moldova, a murit dupa ce a cazut de la etajul noua al unui bloc din localitatea Ciurea, o suburbie a municipiului. Copilul locuia impreuna cu mama și fratele sau intr-un apartament inchiriat din imobil.

- Politistii fac cercetari in legatura cu cazul unei femei in varsta de 74 de ani, din municipiul Giurgiu, care a decedat dupa ce a cazut de la balconul apartamentului in care locuia, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Giurgiu, potrivit AgerpresPolitia Municipiului Giurgiu a fost…