- Cristina și Alex au aniversat doua luni de relație și sunt cei mai fericiți. Aceștia se bucura de fiecare moment impreuna, iar pentru a marca ziua speciala, și-au facut o promisiune importanta. Concurentul a surprins-o pe iubita lui și i-a facut o surpriza.

- Violeta, fiica Andreei Marin, prima relație publica. Cine este iubitul ei! Andreea Marin este o mama implinita! Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Banica, are 16 ani. Nu mai este un copil, ci s-a transformat intr-o domnișoara extrem de frumoasa. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita…

- Chiar daca la inceput nimeni nu a crezut in povestea lor de dragoste, Hatice și Mihai au reușit sa depașeasca toate obstacolele. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata impreuna, iar de curand au aniversat un an de relație.

- Cristina și Alex s-au declarat in urma cu o luna un cuplu, dar se pare ca inca exista unele probleme intre cei doi. Concurenta se teme ca dintr-o relație frumoasa ar putea ca intr-o zi totul sa se spulbere.

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril sunt impreuna de cateva luni, iar impresara spune ca iubitul ei este un barbat romantic și atunci cand nu este vreo ocazie speciala, de aceea, vedeta declara ca ea și partenerul ei celebreaza dragostea in orice moment. Chiar și așa, celebrul boxer nu a uitat ca ieri…

- Deea Maxer a avut o prima reacție dupa ce s-a speculat in presa ca Robert Drilea, iubitul ei, a inșelat-o. Zvonurile au inceput sa apara dupa cele mai recente mesaje postate de ea in mediul online.Dupa divorțul de Dinu Maxer, care a avut loc in primavara anului trecut, Deea Maxer și-a refacut viața…

- Parea ca are o relație de invidiat cu Robert Drilea, dupa divorțul de Dinu Maxer, dar, de curand, bruneta a postat cateva mesaje dure la adresa barbaților infideli chiar pe conturile sale de socializare, iar internauții și-au pus un semn de intrebare. Oare noul iubit i-a fost infidel Deei Maxer? Sau…

- Aurelian Temișan și Monica Davidescu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondena, iar de curand au avut motiv de sarbatori, caci au aniversat 29 de ani de relație. Mesajul emoționant postat de artist pentru soția lui.