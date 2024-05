Sunt proteste la Istanbul! Polițiștii incearca sa ii opreasca pe protestarii cu gaze lacrimogene, potrivit Ihlas Haber Ajansi . Aceștia vor sa ajunga in Piața Taksim, acolo unde autoritațile turce au interzis accesul pe parcursul zilei de 1 Mai. Sunt peste 42.000 de polițiști pe strazile din Istanbul. Mai multe confederații sindicale au anunțat marșuri de protest in Piața Taksim, iar liderul principalului partid de opoziție, CHP, a declarat ca membrii sai se vor alatura mișcarii sindicale. Zeci de persoane au fost reținute Zeci de persoane au fost reținute la Istanbul, in urma protestelor neautorizate…