- Unul dintre portarii nationalei de fotbal a Argentinei la Cupa Mondiala din Italia, din 1990, Fabian Cancelarich, a suferit un stop cardiac si a decedat marti, la varsta de 58 de ani, in timp ce indeplinea functia de antrenor pentru portari al clubului Ferro Carril Oeste, au anuntat surse din cadrul…

- In mijlocul unui peisaj incantator, la poalele munților, se afla o comoara uitata, o perla de altadata: Baile Siriu. Aceasta stațiune balneara, care odinioara atragea sute de turiști in cautare de sanatate și relaxare, renunțase la stralucirea sa in vremurile mai recente. In 2024, se profileaza o renaștere…

- Gest impresionant! Un roman a devenit eroul unei femei in Italia, dupa ce i-a salvat viața. Adolescentul are 15 ani, s-a nascut intr-o familie de romani și a fost premiat de președintele Italiei, Sergio Mattarella. Baiatul a primit o distincție deosebita.

- S-a stins din viața cunoscutul economist Ilie Serbanescu, fost ministru al reformei in guvernul Victor Ciorbea. Ilie Șerbanescu avea 81 de ani. Vestea trista ca analistul economic a incetat din viața a fost aflata luni dimineața, 8 aprilie. „Cu Sfanta Impartașanie, pe care a primit-o chiar ieri, Ilie…

- Economistul și fostul ministru al reformei din guvernul condus de Victor Ciorbea, Ilie Șerbanescu, a incetat din viața dupa o lunga perioada de suferința, la varsta de 81 de ani. The post SOCIETATEA ROMANEASCA Cunoscutul analist economic Ilie Șerbanescu a incetat din viața first appeared on Informatia…

- Cantaretul de muzica populara Mile Povan a fost gasit mort in casa sa din Arad. Pe numele real, Mihai Leric, artistul avea 32 de ani. Fratele sau a dat alarma pentru ca interpretul nu mai raspundea la telefon. Medicii sositi si ei la fata locului nu au mai putut face nimic pentru el. „Mile nu raspundea…

- Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta, mai ales de cand au fost majorate accizele. In luna februarie, prețul mediu al unui litru de benzina a crescut cu aproape 6 procente, ceea ce inseamna ca un plin este mai scump cu aproximativ 20 de lei. Pentru un litru de motorina platim cu 5,1% mai…

- Andreas Brehme, eroul Germaniei din finala Cupei Mondiale din 1990, a incetat din viața la 63 de ani, dupa ce a suferit un infarct. Brehme a marcat, din penalty, in minutul 85, golul victoriei Germaniei in finala cu Argentina (1-0) de la Coppa del Mondo 1990, gazduita de Italia. El figureaza pe lista…