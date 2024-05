Ce a făcut Raluca Bădulescu pentru a-și întineri pielea gâtului Ce a facut Raluca Badulescu pentru a-și intineri pielea gatului ”A trecut ceva timp de cand nu am mai ajuns la domnul doctor Morad. De data asta am apelat la dumnealui pentru ca ma tot confruntam cu o problema estetica ce nu imi iau ieșea din cap. Aveam nevoie de o minune de tratament care sa imi intinda pielea de pe gat și din zona decolteului și sa o hidrateze intens. Cred ca și din cauza ca am slabit mult in ultimii ani, am pierdut din fermitate in aceste zone. Știam ca a creat domnul doctor un tratament minune care intinerește pielea, fara operație, doar prin mici injecții, așa ca m-am inființat… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul politician Codrin Stefanescu , diagnosticat cu cancer de colon in anul 2022, spune ca s-a vindecat si ca sunt trei elemente care te ajuta sa invingi boala. „Vreau sa spun un lucru pentru toata lumea. Sunt trei elemente care te ajuta sa invingi, ce spunea Monica Pop: sa pleci optimist, sa fii…

- Fostul politician Codrin Stefanescu , diagnosticat cu cancer de colon in anul 2022, spune ca s-a vindecat si ca sunt trei elemente care te ajuta sa invingi boala. „Vreau sa spun un lucru pentru toata lumea. Sunt trei elemente care te ajuta sa invingi, ce spunea Monica Pop: sa pleci optimist, sa fii…

- In mijlocul Saptamanii Mari, o poveste de credința și speranța incalzește inimile credincioșilor. Parintele Ionuț Butoiu a trait un miracol uluitor, reluand mersul dupa ce fusese paralizat in urma unui accident tragic.

- Spitalul Buhuși se mandrește sa anunțe ca domnul doctor Sorin Budacu, medic specialist in specialitatea cardiologie, s-a alaturat echipei medicale din cadrul instituției noastre prestigioase! Cu o experiența vasta acumulata in domeniu și o cariera profesionala anterioara in mediul privat, domnul doctor…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, respinge varianta sustinerii candidaturii lui Cristian Popescu-Piedone la Primaria Capitalei in cazul in care actualul candidat comun al coalitiei PNL-PSD, Catalin Cirstoiu, s-ar retrage. „In acest moment, va pot spune ca la nivelul coalitiei s-a mentinut decizia ca…

- „Domnul doctor e bun ca doctor, nu știu ct de bun este ca administrator. Vad ca cele doua partide nu au fost in stare sa caute candidați, cauta candidați pe toate gardurle, e un simplu funcționar, a condus un spital sa conduci un oraș ineamna multe alte lucruri Din punctul meu de vedere nu este un…

- Termenul de "gat de curcan" se refera la aspectul lasat și pliat al pielii de pe gat. Acest fenomen este adesea rezultatul pierderii elasticitații pielii și al slabirii mușchilor din zona gatului. Este un semn comun al imbatranirii dar nu este limitat doar la acesta. Factori precum expunerea la soare,…

- "Imi este greu pentru ca am primit un val de ura pentru ceva ce nu am inceput eu", a spus Jamila, intr-un video postat pe rețelele sociale."Niciodata nu am vrut sa fiu implicata intr-un scandal", a aratat celebra vloggerița culinara, dupa procesul lung de cinci ani cu bloggerul Laura Laurențiu.Magistrații…