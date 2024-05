Marcel Ciolacu susține inteligența artificiala și considera necesara utilizarea ei in anumite domenii. Premierul pledeaza pentru introducerea in licitații, unde, in anumite situații, un raspuns ajunge și in șase luni. Cu AI, soluționarea ar putea fi gata in doar 5 minute. Marcel Ciolacu vrea inteligența artificiala in licitații Marcel Ciolacu a precizat ca și-ar dori […] The post Marcel Ciolacu susține inteligența artificiala. Vrea sa fie utilizata in licitații: „Raspunsul se poate da in cinci minute!” appeared first on Puterea.ro .