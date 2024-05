Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit miercuri, la Digi24, in contextul atacului armat asupra premierul slovac Robert Fico, despre creșterea generalizata a nivelului de violența in societațile din Europa.

- Presedintii principalelor institutii ale Uniunii Europene si lideri din state membre ale UE si din afara acesteia au condamnat miercuri in termeni fermi atacul armat comis asupra premierului slovac Robert Fico, dupa cum au consemnat agentiile internationale de presa.

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a condamnat ferm tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert Fico. A subliniat ca astfel de acte de violența sunt complet inacceptabile și nu iși au locul intr-o societate democratica. “Condamn ferm tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri ca este socat sa afle de faptul ca prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico , a fost impuscat si ca ii doreste insanatosire completa si rapida. ”Socat sa aflu de faptul ca prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a fost impuscat. Ii doresc insanatosire completa…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost impușcat. Acesta a fost impușcat in orașul Handlova, unde avea loc o ședința de guvern, relateaza presa slovaca. El... The post Tentativa de asasinat. Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost impușcat appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost ranit miercuri, dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase asupra acestuia. Incidentul a avut loc dupa o reuniune a cabinetului slovac, la Bratislava, cand premierul Fico a ieșit in public, potrivit presei din Slovacia. Acum, premierul slovac este transportat…

