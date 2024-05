Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal slovac a decis sambata plasarea in arest preventiv a barbatului acuzat de tentativa de asasinat impotriva prim-ministrului Robert Fico, a declarat purtatoarea de cuvant a instantei, Katarina Kudjakova, citata de TASR, AFP si Reuters. Pronosticul privind starea de sanatate a premierului este…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, pentru B1 TV, ca tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert Fico este rezultatul inmulțirii considerabile a cazurilor și manifestarilor de violența in societatea europeana in general. Acesta a invocat, printre altele, violența verbala din…

- Prim-ministrul guvernului Poloniei, Donald Tusk, a anunțat, joi, ca a primit amenințari dupa tentativa de asasinat a omologului sau slovac, Robert Fico. Conform presei locale din Polonia, masurile de protecție ale șefului guvernului de la Varșovia vor fi consolidate, relateaza Reuters.

- Premierul social-democrat slovac Robert Fico a fost ranit in abdomen prin impuscare miercuri, in plina strada, dupa o reuniune guvernamentala desfasurata in afara capitalei Bratislava, in orasul Handlova. Un suspect in varsta de 71 de ani a fost arestat la fata locului, potrivit presei locale. Acesta…

- Atacul comis miercuri impotriva premierului Robert Fico a fost calificat de autoritatile de la Bratislava drept un asasinat motivat politic, conform TASR. Atacul a fost clasificat drept asasinat, autorul tragand cinci focuri de arma, a anuntat ministrul de interne Matus Sutaj Estok, dand asigurari ca…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a condamnat ferm tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert Fico. A subliniat ca astfel de acte de violența sunt complet inacceptabile și nu iși au locul intr-o societate democratica. “Condamn ferm tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert…