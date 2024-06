Dan Bittman cântă și fără Holograf! Cât cere și în ce condiții acceptă recitalurile /Exclusiv Sunt evenimente in care Dan Bittman urca pe scena fara colegii sai, fapt ce pe mulți ii mira. Totuși, in ciuda controverselor, solistul continua sa ramana statornic alaturi de aceeași formație de mare succes, Holograf, alaturi de care, in curand, va sarbatori 40 de ani. Solist, actor, vedeta de televiziune, admiratorii artistului il cunosc și apreciaza munca artistica in postura de compozitor. „Dincolo de nori”, „Pierd inalțimea din ochii tai”, „Banii vorbesc”, la care se adauga cantecele scoase fara Holograf „Și ingerii au demonii lor” ori „S-aprindem torțele”, sunt melodii pe care artistul accepta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

