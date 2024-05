Stiri pe aceeasi tema

- Premierul social-democrat slovac Robert Fico a fost ranit in abdomen prin impuscare miercuri, in plina strada, dupa o reuniune guvernamentala desfasurata in afara capitalei Bratislava, in orasul Handlova. Un suspect in varsta de 71 de ani a fost arestat la fata locului, potrivit presei locale. Acesta…

- Nicolae Ciuca a oferit prima reacție in urma tentativei de asasinat asupra prim-ministrului slovac Robert Fico, petrecuta miercuri. Președintele Senatului condamna gestul și susține ca ”aceste acte de violența nu au locul intr-o democrație”. Intr-un mesaj transmis pe twitter, Nicolae Ciuca susține ca…

- Presedintii principalelor institutii ale Uniunii Europene si lideri din state membre ale UE si din afara acesteia au condamnat miercuri in termeni fermi atacul armat comis asupra premierului slovac Robert Fico, dupa cum au consemnat agentiile internationale de presa.

- Cine este Robert Fico, premierul Slovaciei care a fost impușcat miercuri, 15 mai 2024, intr-o tentativa de asasinat, dupa o ședința de guvern. Politicianul este cunoscut pentru legaturile cu Vladimir Putin. Ultimele decizii politice luate au accentuat imaginea unuia dintre cei mai controversați lideri…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Premierul pro-rus al Slovaciei, Robert Fico, a fost transportat la spital dupa ce a fost impușcat. Incidentul a avut loc in fața Casei de Cultura din localitatea Handlova, unde se intrunea guvernul in ședința. Fico a fost impușcat cand facea o baie de mulțime. Potrivit…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a condamnat ferm tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert Fico. A subliniat ca astfel de acte de violența sunt complet inacceptabile și nu iși au locul intr-o societate democratica. “Condamn ferm tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Premierul pro-rus al Slovaciei, Robert Fico, a fost transportat la spital dupa ce a fost impușcat. Incidentul a avut loc in fața Casei de Cultura din localitatea Handlova, unde se intrunea guvernul in ședința. Fico a fost impușcat cand facea o baie de mulțime. Potrivit…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost ranit miercuri, dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase asupra acestuia. Incidentul a avut loc dupa o reuniune a cabinetului slovac, la Bratislava, cand premierul Fico a ieșit in public, potrivit presei din Slovacia. Acum, premierul slovac este transportat…