Stiri pe aceeasi tema

- De ce este indicat sa lasați o pereche de papuci langa ușa, afara, in timpul nopții. Poate parea un lucru neobișnuit la inceput, dar este foarte util. Aflați in randurile urmatoare despre ce este vorba. De ce sa lași o pereche de papuci langa ușa Spargerile au loc din ce in ce mai des, iar […] The post…

- Prețurile coșului obisnuit de produse pentru gospodarie din supermarketurile grecești sunt mai mici decat in Franța, Anglia, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Romania. Aceasta concluzie a reieșit din raportul realizat in mod regulat de Institutul de Cercetare a Comertului Retail de Bunuri de Consum…

- Carla's Dreams a manifestat un comportament bizar, in timpul unui concert pe care l-a susținut recent, la Craiova. Un fan a filmat momentul indeaproape și a presupus ca artistul ar fi fost „spart de drogat”. Videoclipul a devenit viral pe Tiktok, iar artistul a fost contactat pentru comentarii.

- Sfarșit tragic pentru un tanar in varsta de 23 de ani! Ionuț a murit de Paște, in Italia, dupa ce a ramas blocat intr-un container plin cu haine și s-a sufocat. Avea toata viața inainte, iar visul lui era sa iși construiasca o casa.

- Parlamentul European (PE) a lansat luni dimineata videoclipul de promovare a alegerilor europene din 6-9 iunie, in cadrul celei de a doua etape a campaniei sale de comunicare care se desfasoara sub sloganul „Foloseste-ti votul. Sau altii vor decide pentru tine”. Intre 6 si 9 iunie 2024, peste 370 de…

- Informații noi despre starea de sanatate a uneia dintre cele mai controversate figuri din lumea showbiz-ului. Naomy se afla intr-o coma profunda, fiind internata intr-o clinica din strainatate.

- Sven-Goran Eriksson și-a indeplinit sambata visul de-o viața. A stat pe banca lui Liverpool, echipa lui de suflet, și a fost extrem de emoționat pe Anfield, cand „cormoranii” din tribune au inceput sa cante celebrul „You'll never walk alone”. Sven-Goran Eriksson are cancer in faza terminala, iar cei…

- Cazul femeii moarte in curtea Spitalului Obregia continua cu noi informații! O angajata din spital, care locuiește foarte aproape de instituție, ar fi printre ultimele persoane care ar fi vazut-o pe Victoria. Iata ce ar fi facut in ultimele momente ale vieții sale!