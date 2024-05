160 de pompieri clujeni vor fi la datorie de Paște Cu ocazia Sarbatorilor Pascale, ISU Cluj va monitoriza permanent evoluția dinamicii din teren, astfel incat, la nevoie, vor fi dispuse masuri de raspuns la orice situație de urgența. Drept urmare, peste 160 de pompieri, respectiv 150 de mijloace și autospeciale pentru intervenție sunt disponibile in permanența in caz de nevoie pentru stingerea incendiilor, asistența SMURD sau evacuare in situații de urgența. Inspecția de Prevenire a desfașurat controale tematice și acțiuni de informare la obiectivele religioase din județul Cluj. Totodata, inspectorii ISU Cluj vor fi pe teren și pe timpul slujbelor.… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

