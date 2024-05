Stiri pe aceeasi tema

- O romanca, mama a șase copii, 49 de ani, a fost gasita moarta impreuna cu fostul ei soț, 52 de ani, intr-o crima urmata de sinucidere pe o strada rezidențiala liniștita din Coventry, Marea Britanie. Vicala Gheorghe a fost gasita injunghiata vineri in locuința sa din Coventry. Poliția crede ca ea a fost…

- Elevul atacat la liceul Iuliu Maniu a fost externat, dupa o zi petrecuta in spital. Starea lui de sanatate este buna, insa necesita mai multe ingrijiri, din cauza unei plagi cauta de lovituri. Adolescentul a facut declarații curemuratoare despre mmentul in care a fost atacat.

- Oamenii legii l-au reținut pe minorul in varsta de 15 ani care a injunghiat un elev in varsta de 17 ani in curtea Colegiului Tehnic Iuliu Maniu din București. Adolescentul va petrece 24 de ore in arestul poliției.

- O noua crima șocheaza Romania! Un barbat din Olt in varsta de 68 de ani și-a ucis cu sange rece soția. A lovit-o cu un lemn in cap, iar apoi a injunghiat-o. Oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore pe agresor, sub aspectul savarșirii infracțiunii de omor.

- O ucraineanca și-ar fi ucis soțul cu bestialitate intr-un apartament din București! Femeia a sunat de urgența la 112, dupa ce și-ar fi injunghiat cu sange rece partenerul de viața. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului.

- Iubitul tinerei ucise este in stare de șoc. Acesta il cunoștea pe patronul magazinului inca din copilarie, deoarece tatal sau lucra pentru el. Baiatul a știut despre avansurile pe care i le facea Paul partenerei sale, dar nu s-a implicat, dupa rugamințile fetei. Nimeni nu se aștepta sa se ajunga in…

- Crima care a șocat toata comunitatea a avut loc in comuna Salcia unde victima s-a intalnit cu cațiva cunoscuți la barul din sat. Dupa lasarea serii barbații s-ar fi luat la cearta in timpul unei partide de biliard, moment in care unul dintre aceștia a scos cuțitul și și-a injunghiat mortal partenerul…

- Un caz șocant a avut loc in Galați. Un tanar de 34 de ani a recurs la un gest neașteptat. Și-a injunghiat parinții, dar și pe polițistul care a sarit in ajutorul celor doi oameni in speranța de a nu provoca o adevarata tragedie.