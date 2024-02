Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Sorin Anghel a facut declarații terifiante despre noaptea in care acesta a murit. La locul tragediei se aflau vedete precum Alina Eremia, Antonia, dar și Alex Velea, despre care femeia a spus ca ar fi stat la masa cu barbații care i-au omorat soțul. Iata ce a declarat soția acestuia in fața…

- O crima oribila a a avut loc sambata noapte la un restaurant de patru stele din Padina. Acolo avea loc o petrecere privata la care erau invitați sa cante printre alții și Alex Velea, Antonia și Alina Eremia. Duminica dimineața, Velea a fost audiat de poliție pentru ca s-a aflat in apropierea locului…

- Trei tineri au fost reținuți duminica seara in Dambovița, dupa ce au ucis cu 20 de lovituri de maceta un barbat, in fața unui hotel din Padina. Observator News scrie ca cei trei sunt fiii „Vrajitoarei Sidonia” și membri ai clanului interlop Fabian.Crima a avut loc la Hotel Belmont din Padina, unde a…

- Crima sangeroasa intr-un hotel din Padina, județul Dambovita, la o petrecere la care au participat inițial și cantareți romani, cum ar fi Alex Velea. In urma unei altercații, un barbat de 41 de ani a fost atacat și injunghiat mortal. Sorin Anghel, proprietarul unei firme de paza si tatal a doi copii,…

- Barbatul in varsta de 41 de ani injunghiat mortal, noaptea trecuta, intr-un hotel de lux din Padina, județul Dambovița, ar fi fost atacat pentru ca a incercat sa-și apere soția. Potrivit informațiilor Digi24, femeia dansa, iar indivizii care petreceau alaturi de Alex Velea au facut glume pe seama ei.…

- Cantarețul a fost surprins in fotografii cu principalul suspect in cazul crimei de la eveniment.Sunt imagini cu Laurențiu Marin, zis Solomon, surprins aseara cu Alex Velea la hotel in timp ce petreceau. Intre timp Alex Velea a fost audiat ca martor, in urma tragediei de la Padina.…

- Un barbat de 41 de ani din Targoviste a fost gasit injunghiat mortal la un hotel din zona montana Padina. Trei suspecti in acest caz se afla in custodia Politiei, anchetatorii afirmand ca, din primele verificari, reiese ca omorul s-a produs in urma unui conflict spontan. Atacatorii, baietii vrajitoarei…

- Un barbat a fost asasinat intr-un hotel in timp ce, in același hotel, erau cazate mai multe vedete, printre care s-ar fi numarat Alex Velea, Alina Eremia și Antonia. Hotelul de lux unde s-a comis crima se afla in zona montana Padina, situata pe raza comunei Moroeni (județul Dambovița). Surse din cadrul…