- Echipa engleza FC Liverpool a pierdut miercuri seara, in deplasare, scor 0-2, meciul disputat in fata concitadinei Everton, in etapa a 34-a din Premier League, informeaza news.ro.Everton s-a impus pe Goodison Park, castigand cu 2-0 intr-o noua editie a Merseyside derby.

- Echipa engleza Chelsea a invins luni seara, pe teren propriu, scor 6-0, formatia Everton, in etapa a 33-a din Premier League. Mijlocasul ofensiv Cole Palmer a inscris patru goluri, informeaza news.ro.

- In ultimele noua sezoane de Premier League, doar doua partide s-au bucurat de mai mult de 47 șuturi la poarta, ambele provenind din ultimele doua meciuri ale celor de la Chelsea, „gașca nebuna” a fotbalului englez. Etapa trecuta, Chelsea - Burnley a produs 51 la șuturi la poarta, 47 fiind numarul acestora…

- Aston Villa a deschis scorul prin Ollie Watkins, ajuns la al 22-lea gol inscris in toate competitiile stagionale, dar si-a pierdut golgeterul, inlocuit repede dupa gol, din cauz aunei accidentari la genunchi. Englezii au inscris pentru 2-0 in partea secunda, apoi Mannsverk a primit cartonasul rosu si…

- Etapa a 25-a din Liga 1 se incheie luni seara, 12 februarie, cu meciurile UTA – FC Botoșani și Farul – Dinamo. In același timp, ultima clasata din La Liga primește vizita lui Athletic Bilbao in tentativa de a obține prima victorie din sezon, in timp ce Juventus cauta sa opreasca seria de meciuri fara…

- Premier GSP, noul show lansat de Gazeta Sporturilor și axat pe campionatul de fotbal numarul 1 al lumii, Premier League, revine duminica, 11 februarie, ora 13:00. Runda 23 din Premier League a produs 45 de goluri, record in istoria campionatului englez. Urmeaza etapa 24, runda care programeaza cateva…

- Chelsea traverseaza un sezon dezastruos in Premier League sub comanda lui Mauricio Pochettino (51 de ani), echipa ocupand locul 11 dupa 23 de etape, cu doar 31 de puncte obținute. La ultimul meci, infrangerea de pe Stamford Bridge cu Wolverhampton, scor 2-4, fanii londonezi au cerut demiterea lui Pochettino.…