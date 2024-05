Stiri pe aceeasi tema

- Profitul net consolidat al Grupului BT a fost de 1,132 miliarde lei in primele trei luni (+35% fata de primul trimestru din 2023). Activele Grupului Financiar BT au ajuns la 176 miliarde lei, iar nivelul creditelor nete, la 77,1 miliarde lei Aproape 74.000 de credite noi au fost acordate de banca in…

- Bancile din Romania au acordat anul trecut credite noi populației și companiilor in valoare de 140 miliarde lei, in creștere cu 10,41% comparativ cu volumul imprumuturilor noi accesate in 2022.

- Electrica vrea sa se imprumute! Electrica SA, firma-mama din cadrul grupului Electrica, cu activitate principala distribuția și furnizarea de energie electrica, intenționeaza sa emita obligațiuni in valoare de pana la 300 de milioane de euro, potrivit unei informari transmise Bursei de Valori București…

- Veniturile operationale ale bancii au crescut in anul 2023 cu 20,1%, la 6,43 miliarde lei. La nivelul Grupului Banca Transilvania, veniturile operationale s-au majorat cu 23,3%, la 7,74 miliarde lei.“Am accelerat cresterea Grupului Banca Transilvania in 2023, mizand, ca si pana acum, pe volume mari.…

- ”Piata de capital din Romania a inceput anul 2024 cu noi recorduri in ceea ce priveste capitalizarea companiilor listate si nivelul indicelui principal BET si a continuat astfel dinamica pozitiva din anul precedent, caracterizat de performante record pe multiple paliere. Astfel, pe parcursul lunii ianuarie,…

- Capitalizarea bursiera a companiilor listate pe Piata Principala si Piata AeRO ale Bursei de Valori Bucuresti a atins maximumul de 321 miliarde de lei (64,5 miliarde de euro), iar indicele principal BET a atins un nou maxim istoric. "Piata de capital din Romania a inceput anul 2024 cu noi recorduri…

- Niculae Havrilet a fost membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom incepand cu data de 3 martie 2020. ”OMV Petrom SA anunta ca Niculae Havrilet a notificat societatea cu privire la renuntarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA, incepand cu data de 12 februarie…