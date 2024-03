Electrica vrea sa se imprumute! Electrica SA, firma-mama din cadrul grupului Electrica, cu activitate principala distribuția și furnizarea de energie electrica, intenționeaza sa emita obligațiuni in valoare de pana la 300 de milioane de euro, potrivit unei informari transmise Bursei de Valori București . Electrica SA supune atenției acționarilor aprobarea emsiunii (sau emisiunilor) de obliagațiuni, care vor fi “verzi” sau “sustenabile” in cadrul ședinței AGA din 25 aprilie. Emisiunile vor avea loc in acest an și, posibil, urmatorul. Obligațiunile vor avea o maturitate de zece ani. “Ordinea de…