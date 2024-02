”Holdingul de materiale de constructii ROCA Industry anunta finalizarea tranzactiei pentru achizitionarea a 70% din capitalul social al Workshop Doors. Pretul tranzactiei este de 30 milioane lei. Conform termenilor tranzactiei, holdingul are posibilitatea de a achizitiona un pachet suplimentar de 30% din partile sociale emise de Workshop Doors”, anunta holdingul. Workshop Doors, prezenta pe piata usilor de interior incepand cu anul 2009, opereaza cu doua facilitati de productie, situate in Reghin si Petelea, judetul Mures. In ultimul exercitiu financiar, aferent anului 2023, compania a realizat…