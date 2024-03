Grupul XTB a realizat anul trecut un profit net consolidat de 175 milioane euro, la venituri consolidate de 351 milioane euro ”XTB, compania fintech globala care ofera o platforma de investitii online pe pietele de capital, anunta ca Romania este pe locul patru in lume, in topul cu cea mai rapida crestere a numarului de clienti noi. Compania a depasit, totodata, pragul de un milion de investitori la nivel global”, anunta grupul. Numarul de clienti s-a dublat de la sfarsitul anului 2021, pana astazi. XTB Romania este pe locul 4 in lume privind cresterea numarului de investitori. Compania anunta ca a depasit 1 milion de clienti. „XTB este intr-o continua dezvoltare. Ne bucura faptul ca investitorii din Romania au contribuit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

