Stiri pe aceeasi tema

- ”Euro Vial Residence, dezvoltator activ pe piata imobiliara regionala din Constanta, a achizitionat un teren cu o suprafata de sase hectare amplasat in zona de nord a orasului Constanta, inspre Ovidiu, intr-o tranzactie cu o valoare de 6,5 milioane de euro. Pe terenul achizitionat urmeaza a fi dezvoltat…

- Pe terenul achiziționat urmeaza a fi dezvoltat un proiect mixt, cu peste 800 de apartamente și case, un centru comercial de tip strip mall și multiple spații de servicii Compania va incepe in perioada urmatoare lucrarile de infrastructura, de la realizarea integrala a drumurilor, la racordarea tuturor…

- Numarul camerelor din Romania oferite prin Airbnb a depașit 11,3 milioane, potrivit celor mai recente date oferite de INS. Unu din zece turiști romani prefera sa se cazeze prin acest sistem, iar in cazul turiștilor straini circa 6% aleg Airbnb-ul. Cele mai multe camere in sistem Airbnb sunt in Constanța…

- Declarațiile publice ce au avut loc in Romania, de la inceputul lunii februarie, pe tema despagubirilor ce ar urma sa fie platite pentru proiectul minier eșuat de la Roșia Montana, au avut o influența directa mai mult decat pozitiva asupra evoluției bursiere a companiei Gabriel Resources. Controversele…

- Construcția sistematica, neoportunista a celei mai mari rețele medicale din Romania a adus avantaje semnificative in ceea ce privește notorietatea și increderea in brand, generand o creștere organica importanta, de 12%, care pare sa se menținași in primele doua luni ale anului curent, creand astfel…

- ”Firmele romanesti nu sunt interesate deloc de comasare, ci de solutiile pentru dezvoltare! Iar din dialogul de ieri si de astazi cu liderii mediului de afaceri din Romamia, patronatele din Concordia si reprezentantii IMM-urilor, au aparut idei valoroase care pot ajuta semnficativ economia romaneasca”,…

- Romania se afla implicata intr-o batalie juridica cu gigantul farmaceutic Pfizer din cauza achiziționarii a 28 de milioane de doze de vaccin COVID-19. Procesul, care ar putea costa țara cel puțin o jumatate de miliard de euro, provine dintr-un contract semnat in perioada de varf a pandemiei, informeaza…

- Omul de afaceri Gruia Stoica a preluat compania de lucrari energetice Electromontaj Carpați prin intermediul Grampet Logistics SRL, parte a grupului Grampet deținut de milionar. Grampet Logistics SRL, companie fondata de Gruia Stoica, a cumparat de pe BVB un pachet de 70,06% din acțiunile Electromontaj,…