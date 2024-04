Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul chinez CRRC a adus primul sau tren electric in Romania, modelul fiind cel care acum cațiva ani urma sa fie livrat Autoritații de Reforma Feroviara, potrivit www.stiriconstanta.ro. Dupa omologarea TSI acesta va funcționa pe rutele București -

- Proiecția comediei semnate de Olivier Nakache și Eric Toledano, Une Annee Difficile | Un an dificil, deschide joi, la Cinema Elvire Popesco, cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ IN ROMANIA care continua pana pe 31 martie cu un vertij amețitor al celor mai recente producții din cinemaul…

- ”In 2023, un an marcat de provocari importante pe segmentul materialelor de constructii, compania Symmetrica a raportat o crestere cu peste 20% a cifrei de afaceri, impactata de strategia de extindere a companiei si de investitiile realizate in ultimii ani. In ciuda contextului economic instabil, compania…

- Situația COVID-19 in Romania: București și Județele Cluj, Constanța, Prahova și Brașov in Focar Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a furnizat informații alarmante referitoare la raspandirea COVID-19 in saptamana 19 – 25 februarie, evidențiind ca 43,3% dintre cazurile noi au fost inregistrate…

- 3.404 persoane au suferit accidente de munca in primele 9 luni ale anului 2023, cu 6,7% mai putine comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS).Sectoarele economiei nationale in care au fost cele mai multe accidente…

- Institutul Francez din Romania organizeaza, in anul centenarului sau, cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez, informeaza un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Festivalul se va desfasura in perioada 21 – 31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi,…

- A 28-a editie a Festivalului Filmului Francez se va desfasura in perioada 21-31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Arad, Brasov, Braila, Constanta, Craiova, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures, anunta organizatorul evenimentului Institutul Francez…

- Poliția Naționala din Spania a anunțat ca l-a prins, la Barcelona, pe Alin Rotaru, „Regele Etnobotanicelor” din Romania, care in 2008 a inființat rețeaua naționala „magazine de vise”, celebrele „Spice Shop”, care au extins consumul de „droguri ușoare”. Știrea arestarii „Regelui Etnobotanicelor” a fost…