România oferă peste 11 milioane camere Airbnb. Care e oferta din Mureș Numarul camerelor din Romania oferite prin Airbnb a depașit 11,3 milioane, potrivit celor mai recente date oferite de INS. Unu din zece turiști romani prefera sa se cazeze prin acest sistem, iar in cazul turiștilor straini circa 6% aleg Airbnb-ul. Cele mai multe camere in sistem Airbnb sunt in Constanța (15% din totalul camerelor oferite prin Airbnb) și Brașov (aproape 15%)

- Numarul camerelor din Romania oferite prin Airbnb a depașit 11,3 milioane, potrivit celor mai recente date oferite de INS. Unu din zece turiști romani prefera sa se cazeze prin acest sistem, iar in cazul turiștilor straini circa 6% aleg Airbnb-ul.

