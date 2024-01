Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Orașului Sovata, instituție condusa de catre primarul Fulop Laszlo Zsolt, a demarat, in data de 19 ianuarie 2024, o licitație estimata la valoarea de 7.177.296 de lei (aproximativ 1,4 milioane de euro), fara TVA, pentru achiziționarea a trei autobuze electrice de 10 metri lungime, trei statii…

- Ministerul Apararii – Unitatea Militara (UM) 02444 Sibiu a atribuit, in data de 9 ianuarie 2024, societații Megavox Proiect SRL Cluj Napoca, un contract in valoare de 7.317.522 de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro), fara TVA, care prevede efectuarea de lucrari de proiectare și de execuție in cadrul…

- Proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale" de la Spitalul Clinic Judetean (SCJ) Mures, in valoare de peste 24 de milioane de lei, finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a fost fazat si se va incheia in acest…

- Elevii și preșcolarii din 450 de unitați de invațamant vor beneficia și in acest an de Programul „Masa calda". Proiectul a fost inclus in Programul Național „Masa sanatoasa" și a fost aprobat de Guvern. Beneficiarii programului sunt preșcolari și elevi din comunitați cu risc de excluziune și abandon…

- Luni, 18 decembrie, președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, și managerul George Alexandru Oros, au facut recepția noului parc fotovoltaic amplasat la Spitalul Județean Baia Mare, care va aduce o economie consistenta de 2 milioane lei/an la cea mai mare unitate medicala din Maramureș.…

- Primaria Comunei Galești a demarat, in data de 29 noiembrie 2023, o licitație estimata la valoarea de 10.853.916 de lei (aproximativ 2,2 milioane de euro), fara TVA, pentru execuție lucrari aferente obiectivulu ide investiție "Asfaltare strazi in comuna Galești, județul Mureș", informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Primaria Comunei Saschiz a atribuit, in data de 10 noiembrie 2023, societații Geiger Transilvania SRL Cristești, un contract in valoare de 7.995.753 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor din cadrul obiectivului de investiție "Modernizare strazi in comuna Saschiz, județul Mureș", informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Conducerea Primariei Orașului Sovata a atribuit, in data de 1 noiembrie 2023, societații Azimut Com SRL Acațari, un contract in valoare de 2.044.765 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor in cadrul obiectivului de investiție "Inființarea unui centru de colectare prin aport voluntar in orașul Sovata,…