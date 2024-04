Italia vrea mai puțini turiști. Taxe și restricții pentru vizitatori Venetia a devenit primul oras din lume care a introdus un sistem de plata pentru vizitatori menit sa descurajeze turistii sa soseasca in perioadele de varf. Și nu este singurul loc din Italia care a introdus recent noi masuri menite sa incetineasca fluxurile turistice. Veneția Orasul lagunar a introdus bilete pentru calatorii de o zi care […] The post Italia vrea mai puțini turiști. Taxe și restricții pentru vizitatori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de alcool si de tigari electronice in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani este „alarmant”, potrivit unui raport al filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care recomanda masuri de sanatate publica pentru a limita accesul la bauturile alcoolice. „Utilizarea…

- Un roman costumat in Mickey Mouse a fost prins la furat in Italia. Potrivit forțelor de ordine, barbatul avea la activ și o pedeapsa restanta de patru ani, opt luni și 26 de zile de inchisoare. Barbatul, in varsta de 29 de ani, este autorul mai multor furturi și jafuri petrecute in centrul istoric al…

- O romanca in varsta de 54 de ani a murit dupa ce a facut un RMN la o clinica privata din Italia. Autoritațile au demarat o ancheta pentru a determina cauzele decesului.O femeie de 54 de ani de naționalitate romana a murit dupa ce a efectuat o rezonanța magnetica (RMN) cu substanța de contrast la […]…

- Un barbat din Italia vrea sa dea in judecata autoritațile din Napoli dupa ce a primit nu mai puțin de 48 de amenzi rutiere, in ciuda faptului ca nu ar fi condus niciodata in zona respectiva, unde ar fi fost sesizate neregulile ce au dus la sancțiuni. Șoferul spune ca sistemul de detectare telematica…

- Andreea Rabciuc, tanara de 27 de ani, campioana la tir, data disparuta in Italia in 2022 și gasita moarta dupa aproape 2 ani, a fost inmormantata miercuri, in Jesi, privincia Ancona. Andreea a disparut in martie 2022, iar ramașițele ei au fost gasite dupa doi ani, pe 20 ianuarie 2024, intr-o casa parasita…

- Ziua Maghiarilor de pretutindeni, care se sarbatoreste, vineri, 15 martie, in special in Ungaria, vine cu restrictii și in Romania. Mai precis, la punctul de frontiera Nadlac, unde autovehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor avea acces pe teritoriul Ungariei pana la orele 23.00. Mai mult,…

- Crestinii ortodocsi se pregatesc pentru cel mai strict post de peste an: cel al Pastelui. De astazi incepe Saptamana Alba, cunoscuta si sub numele de Saptamana Branzei. Asta inseamna ca oamenii care tin post nu mananca deloc carne; singurele produse de origine animala permise sunt lactatele si ouale.…

- Nivelul de detectare a fraudelor este foarte scazut in Romania. „Este ciudat ca deschidem o investigație in Italia sau in Germania și vedem ca se intampla ceva in Romania. Bineințeles ca noi imediat anunțam colegii din Romania, dar ma intreb cum de autoritațile din Romania nu vad ca se intampla ceva…