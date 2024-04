Bebeluș de 15 luni, ucis de doi câini pitbull. Mama, rănită în timp ce încerca să-l salveze Un bebeluș de 15 luni din Italia, provincia Salerno a fost atacat și ucis de doi pitbulli. Mama a fost și ea ranita in timp ce incerca sa-l salveze pe cel mic.Din primele date reiese ca in dimineața zilei de luni, 22 aprilie, bebelușul a fost atacat și ucis de cei doi pitbulli. Un bambino […] The post Bebeluș de 15 luni, ucis de doi caini pitbull. Mama, ranita in timp ce incerca sa-l salveze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

