O femeie a murit după ce a făcut un RMN cu substanță de contrast într-o clinică privată O romanca in varsta de 54 de ani a murit dupa ce a facut un RMN la o clinica privata din Italia. Autoritațile au demarat o ancheta pentru a determina cauzele decesului.O femeie de 54 de ani de naționalitate romana a murit dupa ce a efectuat o rezonanța magnetica (RMN) cu substanța de contrast la […] The post O femeie a murit dupa ce a facut un RMN cu substanța de contrast intr-o clinica privata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

