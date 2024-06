Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut noi imagini dramatice cu incercarile salvatorilor de a ajunge la tinerii romani luați de ape in Italia. Unul dintre trecatorii care se aflau pe podul din apropiere a filmat momentul in care un pompier s-a aruncat in raul involburat, in incercarea disperata de a ajunge la ei. La o saptamana…

- La cinci zile dupa ce trei tineri romani au fost luați de apele unui rau, in nordul Italiei, procurorii italieni vor sa afle daca tragedia putea fi evitata. Ancheta arata ca elicopterul care putea sa ii salveze pe tineri a plecat la mai bine de 20 de minute dupa ce s-a dat alarma, dupa apeluri […] The…

- Cei trei tineri romani au fost surprinși imbrațișandu-se, intr-o filmare cutremuratoare chiar cu cateva momente inainte de a fi luați și uciși de viitura din Italia. Patrizia, Bianca și Cristian, in varsta de 20, 23 și 25 de ani, au fost filmați imbrațișandu-se, in timp ce erau inconjurați de apele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca autoritatile din acest stat au instituit temporar controale aleatorii la frontierele nationale terestre, maritime si aeriene, in intervalul 5 iunie (ora 14,00) – 18 iunie.…

- O romanca in varsta de 54 de ani a murit dupa ce a facut un RMN la o clinica privata din Italia. Autoritațile au demarat o ancheta pentru a determina cauzele decesului.O femeie de 54 de ani de naționalitate romana a murit dupa ce a efectuat o rezonanța magnetica (RMN) cu substanța de contrast la […]…

- Caz cutremurator la spitalul Județean Bacau, dupa ce o femeie insarcinata in patru luni a murit la nici 24 de ore de la internare. Sarcina se oprise din evoluție și avea dureri puternice. Familia acuza ca intervenția chirurgicala s-a facut prea tarziu și a facut mai multe plangeri la Colegiul Medicilor,…

- Furtuna Nelson a facut prapad in Europa. In Spania, patru oameni au fost inghititi de ape. Au cazut in marea extrem de agitata, cu valuri de 8 metri, din cauza vantului puternic. Si in Marea Britanie, Franta sau Italia rafalele au depasit 100 de kilometri pe ora. Storm Nelson wreaks havoc in Spain,…