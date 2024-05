Un om a murit, iar altul este in stare grava la Spitalul Județean de Urgența, in timpul evacuarii unei fose septice, in comuna Ștefan cel Mare, din Vaslui. Autoritațile locale au inchiriat un utilaj de curațire a foselor septice, doi localnici, ambii din Marașeni, fiind trimiși sa urmareasca execuția lucrarilor in timpul evacuarii dejecțiilor. Spre […] The post Tragedie la Vaslui. Doi angajați ai unei primarii au cazut intr-o fosa septica. Unul a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .