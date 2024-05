Stiri pe aceeasi tema

- Un om a murit, iar altul este in stare grava la Spitalul Județean de Urgența, in timpul evacuarii unei fose septice, in comuna Ștefan cel Mare, din Vaslui. Autoritațile locale au inchiriat un utilaj de curațire a foselor septice, doi localnici, ambii din Marașeni, fiind trimiși sa urmareasca execuția…

- Doi angajați ai primariei din comuna Ștefan cel Mare din Vaslui au cazut intr-o fosa septica. Primarul comunei a sunat disperat la 112 ca sa anunte ca cei doi barbati au cazut in fosa septica si ar putea fi morti. Doi barbați au cazut, miercuri, intr-o fosa septica de pe marginea DN 15D, in localitatea…

- DRAMATIC… Un incident extrem de grav s-a petrecut in urma cu puțin timp in comuna Ștefan cel Mare. In localitatea reședința de comuna, chiar in apropiere de sediul Primariei locale, doua persoane ar fi cazut intr-o fosa septica. Martorii care au observat cele intamplate au sunat la 112, cerand ajutor.…

- Tragedie in a treia zi de Paște, in orașul constanțean Ovidiu. Un barbat și-a pierdut viața, dupa ce a cazut de la o inalțime considerabila, de pe un pod. Totul s-a intamplat marți, 7 mai. La locul incidentului cu urmari grave au intervenit echipaje de prim-ajutor, dar, din pacate, omul nu a putut fi…

- La data de 29 aprilie a.c., in jurul orei 10:07, polițiștii Secției 1 Urbana au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 73 de ani are intenția de a se arunca de la etaj dintr-un bloc de pe bulevardul Take Ionescu. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului,…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut dintr-un balon cu aer cald in nord-estul orașului Melbourne, scrie The Guardian. Serviciile de urgența au fost chemate in Preston, unde a fost gasit, luni, cadavrul unui barbat. Poliția a audiat ceilalți ocupanți ai balonului și alți martori pentru a stabili circumstanțele…

- Un barbat de 70 de ani a cazut in urma cu puțin timp de la etajul 7 al blocului Z20 din Calea Aurel Vlaicu. Acesta a murit. La aceasta ora se efectueaza cercetari pentru a se stabili daca barbatul s-a aruncat pe geam, a fost impins sau a cazut dupa ce s-a dezechilibrat. Pompierii militari […] The post…

- Tragedie in familia viceprimarului din Huși. Socrul sau, in varsta de 75 de ani, a murit dupa ce a cazut in piscina și s-a inecat. Socrii lui Ioan Ciupilan stateau in perioada sezonului rece acasa la politician. In timp ce alesul local și soția acestuia erau plecați, socrul se juca cu cainele familiei,…