Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani a decedat vineri, dupa ce i s-a facut rau in incinta unui salon de tatuaje dintr-un complex comercial din Timisoara, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. ”La data de la 12.04.2024, in jurul orei 16,45, politistii Sectiei 4 Timisoara au fost sesizati cu…

- Tragedie, la Timișoara. Un tanar a murit in timp ce iși facea un tatuaj la salon La data de la 12.04.2024, in jurul orei 16:45, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-o societate comerciala dintr-un complex comercial de pe raza municipiului Timișoara, unui tanar…

- Un tanar de 23 de ani, client la un salon de tatuaje dintr-un mall din Timisoara, a murit, vineri, dupa ce i s-a facut rau in incinta salonului. Acolo au ajuns echipaje medicale si politisti, care au constatat decesul barbatului. Conform procedurilor, a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Tragedie vineri dupa-amiaza, la Timișoara International Tattoo Convention, care are loc la Iulius Town. Un tanar de doar 23 de ani a murit dupa ce i s-a facut rau și s-a prabușit. „La data de la 12 aprilie 2024, in jurul orei 16:45, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul…

- Moarte subita in Arad. Un tanar de 26 de ani s-a stins din viața brusc, in timp ce se afla pe terenul de fotbal. Medicii s-au prezentat la fața locului pentru a-i salva viața, dar fara succes. Acesta era student și juca fotbal cu alți prieteni.

- Regele George al VI-lea, un fumator intens, a suferit o pneumonectomie totala stanga in septembrie 1951 pentru ceea ce eufemistic s-a numit „anomalii structurale” ale plamanului sau stang, dar ceea ce in realitate era un carcinom.Medicii sai i-au ascuns acest diagnostic lui, publicului și profesiei…

- Regele George al VI-lea, un fumator intens, a suferit o pneumonectomie totala stanga in septembrie 1951 pentru ceea ce eufemistic s-a numit „anomalii structurale” ale plamanului sau stang, dar ceea ce in realitate era un carcinom.Medicii sai i-au ascuns acest diagnostic lui, publicului și profesiei…

- Tragedie de proporții in Austria. Un roman s-a stins din viața, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Medicii au ajuns imediat la fața locului și i-au acordat primul ajutor, dar barbatul s-a stins din viața din cauza ranilor foarte grave pe care le-a suferit.