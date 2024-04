Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie, la Timișoara. Un tanar a murit in timp ce iși facea un tatuaj la salon La data de la 12.04.2024, in jurul orei 16:45, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-o societate comerciala dintr-un complex comercial de pe raza municipiului Timișoara, unui tanar…

- Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Valcea, tragedia s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Dragoesti, pe DJ 678. “Din primele verificari efectuate, a reiesit faptul ca, un tanar, de 22 de ani, din municipiul Dragasani, in timp ce conducea un autoturism ar fi…

- Tragedie la marginea localitatații timișene Biled, marți dupa-amiaza. Un barbat care lucra la un șanț de colectare a apei, la marginea șoselei, a murit dupa ce a fost ingropat de viu. „La data de 5 martie, in jurul orei 14:55, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Sanandrei au fost sesizați…

- Un tanar de 16 ani a murit, duminica, in localitatea Biled, județul Timiș, dupa ce ar fi leșinat in timp ce juca fotbal. Polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au fost sesizați, duminica, prin apel la 112, cu privire la faptul ca in momentul in care se juca fotbal cu mai mulți tineri, un minor ar…

- Miercuri, in jurul orei 4.30, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana a fost vazuta in apele raului Bega, care solicita ajutor. Mai multe echipaje de poliție și pompieri s-au deplasat la fața locului, zona Parcului Copiilor, și au inceput cautarile. In misiunea…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a murit astazi, in Timiș, dupa ce a fost prins intr-un mecanism care scotea cerealele dintr-un siloz. „La data de 14 februarie, in jurul orei 16:45, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Sanandrei au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat aflandu-se in localitatea…

- La data de 30 ianuarie a.c., in jurul orei 17.30 polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Apostolache au fost sesizați prin 112, cu privire la faptul ca un minor de 4 ani ar fi fost lovit de un copac, in timp ce se afla in padure, cu tatal sau. Polițiștii s-au deplasat la fața […]

- Tragedie in Gorj: Un barbat a murit dupa ce s-a aruncat intre vagoanele unui tren aflat in mersUn barbat de 42 de ani a murit dupa ce s-a aruncat intre vagoanele unui tren aflat in mers, la Plostina, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Ioana…