Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de proporții in Timișoara! Un tanar a murit subit in timp ce se afla intr-un salon de tatuaje, in urma cu puțin timp. Medicii nu au mai reușit sa ii salveze viața baiatului, care a fost gasit fara suflare. Decesul s-a produs in doar cateva minute.

- Vineri, 12 aprilie, in jurul orei 16:45, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost ca intr-o societate comerciala dintr-un complex comercial din Timișoara, unui tanar in varsta de 23 de ani i s-ar fi facut rau in incinta unui salon de tatuaj, potrivit tion. Ajungi la fața locului, polițiștii au constatat…

- Tragedie vineri dupa-amiaza, la Timișoara International Tattoo Convention, care are loc la Iulius Town. Un tanar de doar 23 de ani a murit dupa ce i s-a facut rau și s-a prabușit. „La data de la 12 aprilie 2024, in jurul orei 16:45, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul…

- In aceasta dimineața, pe DN 24A, in județul Vaslui, un tanar de 29 de ani s-a rasturnat cu mașina, in afara parții carosabile. Impactul a fost atat de puternic, incat trupul sau a fost aruncat 25 de metri, pe un camp. Medicii sosiți la fața locului nu au putut face nimic pentru a-i salva viața.

- Numarul cazurilor de pneumonie crește alarmant. Tot mai multe persoane ajung internate in stare grava la spital, pentru ca se trateaza mai intai, dupa ureche, acasa. Medicii recomanda prudența maxima și evitarea pe cat posibil a spațiilor aglomerate. Patru romani au murit pana acum, din cauza acestei…

- Un trecator l-a gasit prabusit la pamant, intr-o balta de sange, pe strada Caprioarei, si a sunat la numarul de urgenta 112 sa ceara ajutor.Medicii de pe Ambulanta, sositi in mare graba la locul atacului, n-au mai putut face nimic pentru victima si au declarat decesul barbatului, care avea 28 de ani.Din…

- Un incident tragic a avut loc, duminica seara, pe Drumul Național 17 din Bistrița-Nasaud. Un batran in varsta de 64 de ani a fost lovit mortal de o ambulanța și aruncat la cațiva metri distanța, din cauza impactului puternic. La momentul accidentului, ambulanța nu avea activate semnalele sonore și luminoase.Tragedia…