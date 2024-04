Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Tzanca Uraganu trece prin momente grele! Nepotul celebrului manelist s-a stins din viața la o varsta frageda. Cunoscutul artist este in doliu! Mesajul dureros pe care l-a postat pe o rețea de socializare.

- In aceasta dimineața este doliu in Romania, dupa ce s-a aflat ca Ilie Șerbanescu a murit la 81 de ani. Fostul ministru al Reformei suferea de o boala grava. Doliu in Romania. A murit Ilie Șerbanescu, la 81 de ani Dupa Revoluția din decembrie 1989, printre cei care au pus umarul la reformarea economica…

- Doliu la Teatrul de Comedie! Regizoarea a murit la doar 37 de ani. Cum a reacționat Maia MorgensternMarina Malaia, regizor tehnic, a murit ieri, la varsta de numai 37 de ani, dupa o lupta cu o boala necruțatoare.„Anunțam cu regret ca inca un membru a mai parasit familia Teatrului de Comedie!…

- Fostul ministru francez al Culturii si om de televiziune Frederic Mitterrand a decedat joi, la Paris, la varsta de 76 de ani, dupa o lupta de "mai multe luni cu un cancer agresiv", a anuntat familia sa pentru AFP. Nepot al fostului presedinte francez Francois Mitterrand, ministru in mandatul lui…

- A trecut mai bine de o saptamana de cand Marius Țepeliga a murit. Familia lui iși revine cu greu in urma tragediei. De departe, cea mai afectata este soția lui, Andreea Neagoe, cea care i-a fost alaturi pana in ultimul moment.

- Mioara Roman suferea de boli grave și fusese internata intr-un azil de batrani din Snagov. Mioara Roman s-a stins din viața, la caminul de batrani, de la Snagov, unde locuia de ceva vreme. La varsta de aproape 84 de ani, fosta soție a lui Petre Roman a pierdut lupta cu un stop cardiac, dupa o viața…

- ''Natiunea namibiana a pierdut un distins servitor al poporului, arhitectul Constitutiei noastre si pilonul casei noastre namibiene. In acest moment de tristete profunda, fac apel la natiune sa ramana calma si unita'', a declarat Mbumba, relateaza presa internaționala citata de Agerpres.La 1 februarie,…