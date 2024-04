Stiri pe aceeasi tema

- Clipe ingrozitoare in familia lui Tzanca Uraganu! Soacra manelistului, Geta, este impietrita de durere de cand nepotul ei a murit. Ce mesaj a postat pe o rețea de socializare in amintirea lui Lucas.

- Momente de coșmar pentru familia lui Tzanca Uraganu. Nepotul celebrului manelist a murit la 8 ani. Toata lumea spera la o minune... insa baiețelul a pierdut lupta cu viața. De ce boala suferea Lucas.

- Tzanca Urganu și Alina Marymar nu trec prin cea mai buna perioada, dupa ce un membru din familia lor se confrunta cu probleme de sanatate grave. Manelistul a anulat botezul fiului, eveniment care trebuia sa aiba loc pe 14 mai din acest motiv. Cei doi au fost inclusiv la un preot pentru a se ruga și…

- Tragedia și șocul au cuprins Aprica dupa descoperirea unui caz cutremurator. Un barbat in varsta a murit in condiții deplorabile, fiind gasit in pat alaturi de cadavrul descompus al soției sale. Cei doi batrani au fost lasați sa sufere in tacere, fara apa și mancare, in propria lor locuința, cu complicitatea…

- Naomi Moldovan, celebra artista transgender, a murit la varsta de doar 47 de ani! Vestea morții ei a picat ca un trasnet printre vedetele din Romania. Horia Moculescu a reacționat la aflarea veștii ca Naomi a decedat intr-un spital din Germania. In exclusivitate pentru Playtech Știri, compozitorul a…

- O polițista din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița este cercetata din cauza comportamentului sau violent. Aceasta, se pare ca, și-ar agresat propriul copil, așa cu reiese din cadrul unor informații aparute pe o rețea de socializare. Despre comportamentul femeii a luat rapid la cunoștința…

- Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara au anuntat ca un barbat este cercetat pentru savarsirea tentativei la infractiunea de omor coroborata cu infractiunea de violenta in familie. “Din cercetarile efectuate in cauza rezulta ca, la data de 10.03.2024, in jurul orei 07.50, in locuinta…

- Alina Marymar are o relație apropiata cu femeile din comunitatea ei și le ține aproape in fiecare zi. Iubita lui Tzanca Uraganu face multe dezvaluiri despre viața ei pe rețelele de socializare, dar de aceasta data le-a dat o lecție celor care o urmaresc. Alina Marymar a transmis un mesaj dur.