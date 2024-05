Un bărbat, în timp ce lucra în grădină, a făcut o descoperire neobișnuită Un barbat din Anglia, in timp ce lucra in gradina, a facut o descoperire unica in viața: o piatra cu inscripții irlandeze de 1.600 de ani, scrise intr-un alfabet rar. La prima vedere, inscripția pare a fi o serie de linii verticale taiate intr-o piatra de dimensiunea unei ciocolate. Dar aceste linii reprezinta de fapt o inscripție in ogham, un alfabet folosit pentru a scrie limba irlandeza timp Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

