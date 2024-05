Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au gasit corpul unui barbat in raul Tisa, in vecinatatea comunei Campulung la Tisa, a informat duminica, 19 mai, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Oana Parcalb.

- Azi, in jurul orei 12.30, in zona de competența a Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației, a fost descoperit corpul unui barbat fara semne vitale, in albia raului Tisa. Acesta a fost gasit la aproximativ 15 metri de malul romanesc, pe direcția localitatii Sighetu Marmației. In cauza cercetarile…

- Azi, in jurul orei 12.15, pe timpul executarii unor misiuni de supraveghere la frontiera de stat, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului au descoperit doua cadavre in zona muntoasa. Imediat, au fost anunțate autoritațile de frontiera din Ucraina despre caz…

- Polițiștii de frontiera din cadrul SPF Sighetu Marmației au descoperit abandonate pe un drum forestier din judetul Maramures 18.000 pachete de tigari de provenienta Duty Free, in valoare de peste 210.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 25 aprilie a.c.,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni au depistat doi barbati din Ucraina care au traversat raul Prut inot, cu intentia de a obtine o forma de protectie a statului roman. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de reprezentantii Inspectoratului Teritorial…

- Potrivit statisticii Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmației (Maramureș), de la inceperea razboiului din Ucraina s-a redus cu 25% traficul de țigari de contrabanda.