Descoperire șocanta in Navodari, unde ramașițele complet arse ale unui barbat de 62 de ani, originar din județul Iași, au fost gasite intr-o cladire abandonata. Incidentul, raportat autoritaților in seara zilei de 14 iulie, a declanșat o ampla ancheta condusa de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța.