- In deschiderea ședinței de guvern de joi, premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca executivul a decis sa investeasca 11 miliarde de lei pentru modernizarea liniei de cale ferata Focșani-Roman. Aceasta investiție, finanțata din fonduri europene, vizeaza reabilitarea a aproximativ 150 de kilometri de cale…

- Modernizarea drumului Lugoj-Buziaș și transformarea acestuia in șosea la patru benzi este una dintre prioritațile viitoarei administrații județene conduse de Alfred Simonis. Investiția va reprezenta un mare plus și pentru orașul Lugoj, locuitorii urbei de pe Timiș, lugojenii si nu numai folosind…

- Guvernul Romaniei a adoptat, joi, un proiect de hotarare pentru modernizarea secțiunii de cale ferata Predeal – București – Constanța. Valoarea totala a investiției este de 2,16 miliarde de lei, cu TVA, iar durata de execuție este de trei ani. Comunicatul integral al Guvernului: „In cadrul ședinței…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat joi ca nu e multumit de cati bani s-au cheltuit din PNRR, el precizand ca Romania a primit 33% din banii alocati in PNRR si 20% din banii primiti i-am cheltuit. 9,45 de miliarde de euro au intrat si s-au cheltuit 1,95 de miliarde…

- Primaria municipiului Suceava va moderniza Cimitirul Pacea Nou pe o suprafața de 8.383 de mp in baza unui proiect care va fi finanțat de la bugetul local. Proiectul inițiat de primarul Ion Lungu prevede amenajarea unei parcari și a mai multor alei investiția fiind estimata la suma de 657.000 de lei.…

- ​Ministerul Transporturilor a modificat indicatorii pentru modernizarea liniei ferate Craiova - Caransebeș, rezultand o valoare cu peste 7 miliarde de lei mai mare fața de cea la care fusesera lansate anterior licitațiile ce au fost anulate din lipsa de ofertanți, scrie Club Feroviar. Trenurile circula…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat in ședința de Guvern de joi ca se va finanța un proiect in valoare de aproximativ un miliard de lei pentru modernizarea magistralei de metrou Berceni-Pipera. In acest context, l-a atacat pe Nicușor Dan care a declarat ca refuza sa preia metroul pentru ca nu are incredere…

- Proiectul de modernizarea a liniei de cale ferata Reșița Nord – Timișoara Nord, cu extensie Voiteni – Stamora Moravița – Frontiera a primit aviza favorabil de consiliul tehnico-economic al CFR. Vorbim de linia de cale ferata realizata prin parteneriatul intre primariile din Timișoara și Reșița, consiliile…